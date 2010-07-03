Один человек обратился за медпомощью после возгорания шасси самолета в Барнауле

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Один человек обратился за медицинской помощью после инцидента в международном аэропорту Барнаула имени Германа Титова.

По данным экстренных служб, ЧП случилось при посадке Boeing 767. Во время пробега по полосе у лайнера произошло возгорание правой стойки шасси.

"Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце ВПП. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа все пассажиры были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Один пассажир обратился за медицинской помощью", – рассказал РИА Новости представитель компании Azur air.

Авиакомпания пообещала провести внутреннюю проверку по факту инцидента. Обстоятельства ЧП также установят специалисты Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, говорится на сайте ведомства.

На борту находился 331 человек. Задымление оперативно ликвидировано.

Обратный рейс из Барнаула во вьетнамский Камрань задерживается на неопределенное время, указано на сайте аэропорта.

Накануне самолет авиакомпании "Якутия", следовавший из столичного аэропорта Внуково, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

