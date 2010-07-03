Самолет из Москвы сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолет авиакомпании "Якутия", следовавший из столичного аэропорта Внуково, совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

"Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. По прибытии воздушного судна в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь. Далее он был госпитализирован в одну из городских больниц", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы воздушной гавани.

В 20:53 по местному времени самолет вылетел в пункт назначения.

Несколькими днями ранее сообщалось, что самолет компании Red Wings, который должен был доставить туристов в Москву из Тивата, едва не сгорел. Он задымился при посадке в черногорском аэропорту. Называют две причины произошедшего: резкое торможение и жара. В результате шасси задымилось, дым окутал почти весь самолет. Пожара не было, спасатели успели быстро охладить колесо. Люди не пострадали.

