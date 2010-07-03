Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Фото: Telegram-канал "РУ_ЧП"

Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек. Об этом рассказали РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Там отметили, что пострадавшие обратились за помощью в медсанчасть аэропорта, где были осмотрены и отпущены домой. При этом одна пассажирка находится в больнице. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767 из вьетнамского города Камраня загорелась правая стойка шасси при посадке. Пассажиры и экипаж были эвакуированы по надувным трапам, а возгорание ликвидировано. На борту находился 331 человек.

Обстоятельства происшествия установят специалисты транспортной прокуратуры и СК. По предварительной информации, аварийное приземление могло произойти из-за нестабильного захода на посадку. Уточнялось, что самолет сел только со второго раза.