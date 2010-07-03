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16:16

Женщина в Китае открыла аварийный выход самолета из-за духоты

происшествия за рубежом

16:16

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Фото: телеграм-канал Hue

Жительница Китая открыла аварийный выход в самолете, чтобы проветрить салон, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел на борту самолета китайской авиакомпании Xiamen Airline во время подготовки воздушного судна ко взлету в международном аэропорту Тяньхэ.

Бортпроводники предупредили женщину, что аварийную дверь трогать запрещено, однако она заявила, что ей "слишком душно" и повернула рычаг.

Впоследствии ее сняли с рейса, а о случившемся сообщили в полицию.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщили, что 23 июня при посадке в аэропорту Шереметьево женщина попыталась открыть в самолете аварийный выход.

Рейс следовал из Санкт-Петербурга. На безопасность полета инцидент не повлиял. После приземления нарушительницу спокойствия сначала доставили в полицию, а затем – в психиатрическую клинику.

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