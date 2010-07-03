Эксперт оценил создание списка пассажиров-нарушителей

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Адвокат прокомментировал идею создать в России единую базу пассажиров-нарушителей. В базу войдут все, кто хулиганил в общественном транспорте. На создание единой базы пассажиров-нарушителей будет направлено 200 миллионов рублей. Доступ к ней предоставят компаниям-перевозчикам.

Адвокат Георгий Тер-Акопов заявил, что эта инициатива нарушает права человека.

"Мне несколько непонятна цель этого. Потому что, если человек задерживается при нарушении порядка либо причинении вреда, скажем, имуществу РЖД, то он уже в рамках административной либо уголовной ответственности должен понести соответствующее наказание. В принципе, этого наказания, я считаю, вполне достаточно. Привлекать его к новому виду наказания, такому, как запрет использования транспорта, было бы не совсем логичным, и нарушало бы его права", – сказал он в разговоре с ИА "НСН".

Адвокат отметил, что даже по действующему законодательству человек, который был привлечен к уголовной ответственности, отбыл наказание, при определенных условиях не считается судимым и не подвергается ограничениям.

Также он отметил, что не стоит сравнивать авиадебоширов с нарушителями порядка в наземном транспорте.

Ранее в комитете Госдумы по транспорту и строительству назвали логичным предложение ввести за дебош в поезде такое же наказание, как для авиадебоширов. Сейчас за нарушение порядка авиадебошира снимают с рейса. По факту ЧП ему грозит до 5 лет тюрьмы или штраф 500 тысяч рублей.

