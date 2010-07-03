В Госдуме оценили идею наказывать за дебош в поездах

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В комитете Госдумы по транспорту и строительству назвали логичным предложение ввести за дебош в поезде такое же наказание, как для авиадебоширов. Так заявил член комитета Дмитрий Ионин, передает Агентство "Москва".
Сейчас за нарушение порядка авиадебошира снимают с рейса, а по факту произошедшего ему грозит до 5 лет тюрьмы или штраф 500 тысяч рублей.
Ионин подчеркнул, что поезд тоже является зоной повышенной опасности, поэтому дебош в поезде может привести к существенным последствиям. Ионин отметил, что стоит рассмотреть это предложение.
"Думаю, что принципиально, когда человек устраивает дебош в поезде – это, действительно, угроза, и, к сожалению, даже лично приходилось сталкиваться. Недавно ездил в поезде, и вместе с другими пассажирами были вынуждены угомонить и передать полиции человека, который в пьяном состоянии угрожал пожилой женщине, которая ехала с внуком", – сказал Ионин.
Причиной самого факта наличия дебоширства в поездах является безнаказанность, считают в Госдуме.
Инициатива ввести наказание за дебош в поезде, аналогичное тому, что действует в самолетах, принадлежит РЖД.
Ранее в аэропорту Платов два пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону были задержаны за хулиганство.
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