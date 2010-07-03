Два пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону задержаны за дебош на борту

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В аэропорту Платов два авиапассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону задержаны за хулиганство. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по СКФО.

Полицию к трапу самолета, прилетевшего из Москвы в Ростов, вызвал командир воздушного судна. По его словам, во время полета два 29-летних жителя Московской области распивали алкогольные напитки, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания со стороны экипажа самолета. Нарушителей порядка доставили в дежурную часть.

В отношении задержанных составили административный протокол по статьям "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".

26 июля с рейса Челябинск – Москва сняли пассажира из-за курения на борту. Прибывшие к месту инцидента сотрудники полиции установили, что в туалетной комнате 42-летний мужчина закурил электронную сигарету, содержащую никотин.

А в начале июля полицейские задержали 45-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на рейсе из Дохи. По результатам медицинского освидетельствования у пассажира установлено алкогольное опьянение – 0,38 промилле.​ В отношении него составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

