Пассажира самолета Челябинск – Москва сняли с рейса из-за курения на борту

Пассажира самолета Челябинск – Москва сняли с рейса из-за курения электронной сигареты в туалете. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
26 июля на борту самолета Челябинск – Москва, готовящегося к вылету, сработали датчики задымления. Прибывшие к месту инцидента сотрудники полиции установили, что в туалетной комнате 42-летний мужчина закурил электронную сигарету, содержащую никотин.
"Командиром воздушного судна было принято решение об отказе данному пассажиру в дальнейшем перелете", – говорится в сообщении.
На мужчину составлен административный протокол по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
В начале июля полицейские задержали 45-летнего мужчину, устроившего пьяный дебош на рейсе из Дохи. По результатам медицинского освидетельствования, у пассажира установлено алкогольное опьянение – 0,38 промилле. В отношении него составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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