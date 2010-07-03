Мужчина прокатился на багажной карусели в аэропорту Екатеринбурга

Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении мужчины, который залез на транспортерную ленту в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Мужчина проник в багажное отделение, чтоб не стоять в очереди за чемоданом.
О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по УрФО. Уточняется, что мужчина прилетел в Екатеринбург из Хабаровска.
"В столицу северного Урала 65-летний житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала А, не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина сел на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки", – сказано в сообщении.
В служебном помещении его увидел сотрудник службы авиабезопасности. Он вызвал транспортных полицейских.
Полиция привлекла нарушителя к административной ответственности по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ ("Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта").
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