Пассажир пытался незаконно провезти через Шереметьево ручку за 1,5 млн рублей

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили у прибывшего рейсом из Латвии 49-летнего пассажира незадекларированную перьевую ручку Mont Blanc стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что мужчина заявил об отсутствии у него товаров для таможенного декларирования, проследовав по "зеленому коридору". Во время таможенного досмотра в его внутреннем кармане нашли упомянутую ручку. Ее точная стоимость оценивается в 1 миллион 475 тысяч 129 рублей.
Пассажир пояснил, что приобрел вещь в поездке за 7 тысяч евро. Теперь ему грозит административный штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости ручки, предусмотренный соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях ("Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию").
Ранее сообщалось, что в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами, внесли поправки, согласно которым авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки при длительной задержке багажа или рейса. Как рассказал один из авторов поправок, член комитета Государственной думы по транспорту Максим Сураев, речь идет о возможном повышении штрафов с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания.
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