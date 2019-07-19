Что известно о ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьеве

В ночь на 19 июля Boeing 737 авиакомпании Nordwind прервал вылет из московского аэропорта Шереметьево в Ереван. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе в салоне возникло задымление, поэтому командир воздушного судна решил остановить борт на рулежной дорожке. После аварийно-спасательной эвакуации двух пассажиров госпитализировали. Разбираемся, что могло послужить причиной чрезвычайной ситуации и почему пострадали люди.

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

"Кричали, что пожар"

"Мы разгонялись, но вдруг ощутили, что начали тормозить. Кто-то закричал, что мы горим. Кричали, что пожар, огонь. Через 20–30 секунд самолет полностью остановился. Нам объявили об эвакуации. Пассажиры вели себя очень достойно, никто не паниковал", – рассказал телеканалу Москва 24 один из пассажиров рейса Зокир Нурматов.

По информации Следственного комитета, все произошло примерно в 1:04 по московскому времени. На борту Boeing 737 авиакомпании Nordwind находились 173 пассажира и 12 членов экипажа. Во время разгона "произошло задымление кабины передней части самолета". При этом источник в правоохранительных органах уточнил Москве 24, что "сработала сигнализация о задымлении, появился запах гари".





СК РФ Командиром воздушного судна было принято решение об экстренной эвакуации пассажиров, в связи с чем были надуты спасательные трапы.

В самой авиакомпании также уточнили, что среди пассажиров было 162 взрослых и 11 детей.

"Пассажирам было предоставлено питание и прохладительные напитки, багаж и личные вещи пассажиров были сняты с воздушного судна и перегружены в резервное воздушное судно", – говорится в официальном сообщении Nordwind.

В свою очередь, директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова рассказала, что командир воздушного судна освободил воздушную полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. По ее словам, возгорания на борту не было. После сигнала тревоги в Шереметьево началась аварийно-спасательная операция, к самолету прибыли службы аэропорта.

После эвакуации по надувным трапам всех людей доставили в терминал F. "Им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади", – отметила представитель аэропорта.

Шереметьево работает в штатном режиме после ЧП с Boeing

А в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области рассказали, что после задымления пострадали восемь человек. В ведомстве уточнили, что шестерым пассажирам удалось оказать помощь на месте, а двоих пострадавших госпитализировали. Однако после вторичного осмотра одного из них отпустили домой, а другого пациента оставили для дальнейшего осмотра. Его состояние оценивается как удовлетворительное и его госпитализация "связана с основным заболеванием".

По словам Захаренковой, после инцидента авиакомпания Nordwind отправила пассажиров в Ереван резервным бортом, но 28 человек отказались им лететь. В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

Проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте. Следователям удалось установить предварительную причину произошедшего. По их мнению, задымление произошло из-за того, что пары гидравлической жидкости попали в кондиционеры при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон.

Источник в авиакомпании рассказал Москве 24, что этот Boeing 737 совсем новый: Nordwind эксплуатирует его с 2018 года. До этого дня на его борту ни разу не было каких-либо инцидентов.

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

"Экипаж действовал профессионально"

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал Москве 24, что подобные неполадки на борту случались неоднократно. По его словам, система кондиционирования самолета работает под мощным напором воздуха, поэтому, если в нее попадает любая жидкость, будь то гидравлика, масло или керосин, все сразу оказывается в системе вентиляции.

"Пока из всех имеющихся данных можно сделать один вывод: командир корабля действовал профессионально и грамотно. Прекратил взлет. А это непростая процедура, особенно когда двигатели выведены на полную взлетную мощность, а самолет разбегается. И что еще важно – он увел борт на рулежную дорожку, не стал занимать ВПП и препятствовать взлету и посадке других воздушных судов", – подчеркнул эксперт.

Он предположил, что все травмы пассажиры получили во время эвакуации. Кто-то мог по надувному трапу съехать кувырком, считает Смирнов. "Это все мелочи жизни, главное – что все живы, а все раны заживут через неделю", – уверен председатель комиссии.





Олег Смирнов председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Но этот случай сам по себе требует серьезного профессионального инженерно-технического внимания. Необходимо внимательно расследовать все причины задымления, потому что это может случиться и в полете. А в воздухе самолет не остановишь, мощность двигателей не уберешь.

Эксперт предположил, что причиной инцидента мог стать конструкторский недостаток, например, лопнувший шланг. Причем это могло произойти как из-за дефекта при конструировании самолета, так и из-за недобросовестного наземного обслуживания судна. При этом Смирнов подчеркнул, что ответственной комиссии еще предстоит найти источник, откуда шла жидкость, а затем выяснить причины трещины или неисправности.

В свою очередь, заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил грамотные действия экипажа. "Естественно, он принял правильное решение: нужно было эвакуировать пассажиров. Потому что после пожара на борту SSJ 100 в Шереметьеве и гибели людей все помнят, как быстро горит самолет", – подчеркнул он.

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

SSJ 100

Еще один инцидент с самолетом в аэропорту Шереметьево произошел вечером 5 мая этого года. Самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после взлета запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. Через некоторое время лайнер жестко приземлился на взлетно-посадочную полосу, из-за чего произошло возгорание в его хвостовой части. Из 78 пассажиров погиб 41 человек, включая бортпроводника.

Как удалось установить МАК, в самолет вскоре после взлета попала молния. Через две секунды отключился автопилот, произошел переход в режим direct mode. Появились неполадки в линии связи. Спустя еще четыре секунды началось ручное пилотирование. После краткого обсуждения командир решил вернуться и дал команду второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).

Вскоре удалось восстановить радиосвязь на аварийной частоте. Второй пилот доложил диспетчеру о просьбе возврата в аэропорт, сообщил о потере радиосвязи и переходе в direct mode. Диспетчер дал указание о снижении. Он также спросил, нужна ли будет помощь. Экипаж ответил, что все штатно.

При посадке воздушное судно дважды касалось ВПП и снова поднималось в воздух. Во время третьего касания основные стойки шасси уже частично разрушились, самолет тоже стал разрушаться, разлилось топливо, и начался пожар.

Как только удалось остановить судно, экипаж дал команду всем находящимся на борту эвакуироваться. К сожалению, спастись смогли не все.