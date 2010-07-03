СК показал состояние эвакуированного самолета Nordwind в Шереметьеве

Видео: СК

Следственный комитет показал состояние эвакуированного самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Видео появилось на канале СК в Youtube.

Организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Ереван. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Травмы получили восемь человек, два пассажира были госпитализированы.

Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления. В итоге резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. В 08:08 они приземлились в аэропорту "Звартноц" столицы Армении. 28 человек приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы.

В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

В NordWind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета. Между тем проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте.

В пресс-службе аэропорта отметили, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция. Пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь.

Ранее пассажир рейса Москва – Ереван рассказал телеканалу Москва 24, как вели себя пассажиры во время эвакуации после прерванного взлета. По его словам, при эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно, не было паники.

