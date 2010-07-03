СК показал состояние эвакуированного самолета Nordwind в Шереметьеве

09:33
09:33
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Видео: СК
Следственный комитет показал состояние эвакуированного самолета авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево. Видео появилось на канале СК в Youtube.
Организована доследственная проверка по факту задымления на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Ереван. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Травмы получили восемь человек, два пассажира были госпитализированы.
Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления. В итоге резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. В 08:08 они приземлились в аэропорту "Звартноц" столицы Армении. 28 человек приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы.
В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.
В NordWind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета. Между тем проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте.
В пресс-службе аэропорта отметили, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция. Пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь.
Ранее пассажир рейса Москва – Ереван рассказал телеканалу Москва 24, как вели себя пассажиры во время эвакуации после прерванного взлета. По его словам, при эвакуации никто не терялся, пассажиры вели себя достойно, не было паники.
Ространснадзор проведет проверку компании Nordwind Airlines
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