В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьеве

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Один человек остается в больнице после инцидента в аэропорту Шереметьево, его госпитализация связана с его основным заболеванием. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Собеседник агентства уточнил, что в результате происшествия за помощью к медикам обратились восемь человек, шестерым из них была оказана помощь на месте. Двоих было решено госпитализировать в больницу, однако после вторичного осмотра одного из них отпустили домой, а другого оставили для дальнейшего осмотра. В ведомстве уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, и его госпитализация "связана с основным заболеванием".

В ведомстве также отметили, что среди восьми пострадавших был один ребенок. "Ребенку оказали помощь на месте. С ним все хорошо", – сказали в министерстве.

Инцидент с Boeing произошел ночью в пятницу, 19 июля. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 173 пассажира и 12 членов экипажа. Травмы получили восемь человек.

Прибывшие на место представители экстренных служб не обнаружили ни возгорания, ни задымления. В пресс-службе аэропорта отметили, что после получения сигнала тревоги от капитана судна была незамедлительно обеспечена аварийно-спасательная операция. Пассажирам было предложено горячее питание и необходимая помощь.

В Nordwind заявили, что причиной эвакуации рейса Москва – Ереван стало появление постороннего запаха в пассажирском салоне при разбеге самолета. Резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел в столицу Армении в 05:32. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров из 173. В 08:08 они приземлились в аэропорту "Звартноц" столицы Армении. 28 человек приняли решение об отмене перелета.

Проверку по факту ЧП организовали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Ространснадзор, Росавиация и межрегиональное следственное управление на транспорте. В данный момент аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

