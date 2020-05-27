В ВМС США заявили об опасном перехвате самолета-резведчика российскими Су-35

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Американские военные заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика Poseidon P-8A российскими Су-35 над Средиземным морем, сообщает сайт "Аргументы и факты".

На сайте Шестого флота США размещены два видеоролика, на которых запечатлено сопровождение истребителями самолета американских ВМС, а также фотографии.

Отмечается, что Су-35 приблизились к Poseidon с двух сторон, в результате чего самолет не мог выполнять положенные маневры. Инцидент длился больше часа.

Похожий случай произошел в апреле. Тогда ВМС США также заявили об опасном сближении российского Су-35 с P-8A Poseidon, который "был перехвачен два раза за 100 минут".