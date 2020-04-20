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Политика

06:31

В США заявили об опасном сближении российского Су-35 с американским самолетом

происшествия политика

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Военно-морские силы США заявили об опасном сближении российского самолета с американским лайнером. Так, Су-35 пролетел в 7,62 метра перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Шестого флота ВМС США, инцидент случился 19 апреля.

"Самолет ВМС США P-8A, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен два раза за 100 минут российским Су-35", – утверждается в релизе.

Там отмечается, что второй перехват был признан американскими специалистами "небезопасным и непрофессиональным". По заявлению ВМС США, маневры российского самолета привели к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского лайнера.

При этом в заявлении подчеркивается, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и "не провоцировал российские действия".

Ранее Минобороны РФ опровергло сближение корабля ВМФ с эсминцем США. В российском ведомстве заявили, что данное сообщение не соответствует действительности.

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