Истребители Су-27 направили на перехват бомбардировщиков США над Балтикой

15 июня, 19:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Истребители Су-27 были подняты по тревоге для перехвата бомбардировщиков ВВС США и разведывательных самолетов. Группа была зафиксирована над Балтикой на удалении от границ РФ, передает ТАСС.
"5 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями", – сообщили в министерстве обороны.
В ведомстве отметили, что самолеты США и стран НАТО отрабатывали полеты над Балтикой в рамках учений Baltops 2020. В них участвуют 17 государств и две страны – партнеры альянса – Швеция и Финляндия.
Согласно заявлению Минобороны РФ, экипажи российских истребителей сопровождали группу НАТО в полном соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее журналист издания Forbes заявил, что сокращение американского контингента в Германии ослабит позиции НАТО, в том числе в случае гипотетического конфликта с Россией. По мнению автора заметки, теперь РФ потребуется еще меньше времени на успешное противостояние альянсу в Прибалтике.
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