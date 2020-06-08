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Политика

19:02

Forbes предсказал победу РФ над НАТО при конфликте в Прибалтике

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Сокращение американского контингента в Германии ослабит позиции НАТО, в том числе в случае гипотетического конфликта с Россией. Об этом сообщает журнал Forbes.

По информации ряда СМИ, президент США Дональд Трамп готовится вывести из Германии порядка 10 тысяч военных. При этом уточняется, что решение было принято в одностороннем порядке.

По мнению журналиста Forbes, в сложившихся обстоятельствах Россия может справиться с войсками НАТО значительно быстрее предыдущих прогнозов. Наиболее уязвимой точкой Европы автор назвал Прибалтику.

Согласно оценке экспертов, РФ может перебросить в этот регион до 760 танков, в то время как местные силы Североатлантического альянса располагают только 130 боевыми машинами. На расстановку сил не повлияет даже преимущество НАТО в воздухе.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп не сошлись во взглядах на трубопровод "Северный поток – 2". Работы над ним стали причиной горячего спора политиков.

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