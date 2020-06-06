Замглавы МИД РФ не исключает провокации НАТО во время парада Победы

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал вероятность провокаций со стороны НАТО во время парада Победы, запланированного на 24 июня, сообщает ТАСС.

Грушко отметил, что не исключает возможности такого развития событий, однако надеется, что здравый смысл все же возобладает.

"Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая", – объяснил свою позицию Грушко.

Кроме того, он прокомментировал выход США из Договора по открытому небу. Грушко считает, что одностороннее снятие обязанностей со стороны американцев нарушает баланс интересов, который был закреплен в соглашении. В то же время, по словам замглавы МИД, отказ США от участия в договоре не означает прекращения его существования.

"Но при всей важности российско-американского измерения Договора там есть и другие. В нем на сегодня 34 государства-участника, и так или иначе их интересы безопасности, в том числе союзников США, будут затронуты", – сказал он.

Грушко напомнил о существовании механизма при выходе одного из членов договора, а именно созыв конференций, на которой рассматриваются последствия такого шага. В течение 30-60 дней должна пройти встреча на территории Венгрии или Канады (депозитариев договора). Юридическую силу решение о выходе может получить лишь через полгода после заявлении о намерении.

Грушко обратил внимание на то, что аргументы, которые использовали США при выходе из договора, "притянуты за уши". Он напомнил, что Россия также имеет претензии к некоторым членам ДОН, а также сообщил о ряде нерешенных вопросов в рамках соглашения. В то же время ни одна из стран-участников договора не подумала выйти из него.

"У нас есть серьезные претензии к тому, как некоторые страны выполняют свои обязательства по ДОН, в том числе и США, однако никому и в голову не приходило выйти из этого соглашения", – заявил Грушко.

Оценивая реальные причины выхода США из соглашения, он подчеркнул, что они взяли курс на последовательный выход из всех соглашений, которые препятствуют достижения их мирового военного превосходства.

"Если говорить о столпах, на которых зиждется европейская безопасность, то сначала Соединенные Штаты сорвали ратификацию Соглашения об адаптации ДОВСЕ, затем вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, теперь в прицеле оказался ДОН", – добавил Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в России в настоящий момент прорабатываются варианты решения данной проблемы. Грушко подчеркнул, что приоритетными для российской дипломатии являются интересы безопасности и интересы "наших союзников".

Кроме того, он ответил на претензии официального представителя НАТО Оаны Лунгеску по поводу проведения Совета Россия – НАТО. Она сообщила, что Россия до сих пор не предоставила ответа по этому вопросу. В связи с этим Грушко заявил, что Совет проводится в том случае, когда достигается договоренность между всеми его членами.

"На сегодняшний день такой договоренности нет. Страны НАТО нам предлагают обсуждать ситуацию на Украине. В рамках СРН, учитывая отсутствие какой-либо роли НАТО в урегулировании внутриукраинского конфликта, это делать бессмысленно, будто члены альянса не участвуют на еженедельной основе в дискуссиях по этой теме в рамках Постоянного совета ОБСЕ", – пояснил он.

Замглавы МИД РФ добавил, что Германия и Франция также входят в состав "нормандской четверки". Грушко считает, что Совет необходимо созывать в случае появления реального шанса на улучшение положения в области европейской военной безопасности.

"Мы сформулировали целый ряд предложений о том, что можно сделать в нынешних условиях: деэскалация путем отвода района учений от линии соприкосновения России и НАТО, совершенствование механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, избежание неправильного понимания намерений друг друга. Но пока никакой содержательной реакции на эти предложения мы не получили", – рассказал Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркнул необходимость возврата к нормальным рабочим контактам по военной линии. Он напомнил, что именно НАТО поспособствовало их разрыву и в настоящий момент альянс не предлагает каких-либо действий в этом вопросе.

В связи с этим Грушко также полагает, что нет предпосылок и для диалога по модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Он считает, что НАТО необходимо определиться о путях развития вопроса по безопасности. Грушко подчеркнул, что невозможно одновременно наращивать военный потенциал, создавая военные угрозы для России, и в то же время развивать инструменты контроля над вооружениями.

"А теперь возникает и другой вопрос: как в НАТО могут говорить о модернизации Венского документа, смысл которого – обеспечение прозрачности военной деятельности, когда США – главный держатель "контрольного пакета акций" в альянсе – выходит из ДОН, предназначение которого как раз заключался в обеспечении этой самой прозрачности", – заключил Грушко.

Ранее стало известно, что Грузия планирует придерживаться линии приостановки соглашений с Россией по Договору об открытом небе.