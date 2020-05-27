Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН

13:49
Фото: depositphotos/volare2004
Грузия не намерена пересматривать свое решение о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора об открытом небе, принятое еще в 2012 году, сообщает RT.
В МИД страны напомнили, что грузинская сторона не принимает полеты и сама не проводит наблюдательные полеты на территории России.
"Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", – говорится в сообщении.
Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе. Это станет возможным, если Грузия откажется от "нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции" и обеспечит прием российских полетов над своей территорией.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна "вернуться к полному выполнению" Договора по открытому небу (ДОН).
В частности, он призвал отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией". По его словам, это позволит сохранить соглашение после одностороннего выхода из него США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: