Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН

Фото: depositphotos/volare2004

Грузия не намерена пересматривать свое решение о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора об открытом небе, принятое еще в 2012 году, сообщает RT.

В МИД страны напомнили, что грузинская сторона не принимает полеты и сама не проводит наблюдательные полеты на территории России.

"Все эти годы Грузия проводила последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе", – говорится в сообщении.

Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия готова допустить миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровые зоны вдоль границ на Кавказе. Это станет возможным, если Грузия откажется от "нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции" и обеспечит прием российских полетов над своей территорией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна "вернуться к полному выполнению" Договора по открытому небу (ДОН).

В частности, он призвал отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией". По его словам, это позволит сохранить соглашение после одностороннего выхода из него США.