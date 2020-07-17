Российские истребители сопроводили норвежский самолет-разведчик

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет, сообщает ТАСС. Об этом заявили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

По сообщению ведомства, над акваторией Баренцева моря контроль воздушного пространства РФ обнаружил разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

"Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение. Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было", – отмечено в сообщении.

Ранее в России объявили внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Смотр организован по решению Владимира Путина.