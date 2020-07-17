Внезапную проверку войск округов и флотов закончат 21 июля

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Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов будет продолжаться до 21 июля. Проверки пройдут и в отдельных соединениях центрального подчинения и Воздушно-десантных войсках, приводит ТАСС заявление министерства обороны РФ.

"Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года", – пояснили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее появилась информация, что смотр войск ЮВО и ЗВО осуществляется в преддверии учений "Кавказ-2020". Помимо этого, проверка потребовалась, чтобы оценить возможности Вооруженных сил страны по обеспечению безопасности на юго-западе РФ.

В 2019 году сообщалось о внезапной проверке боеготовности в войсках ЦВО. По словам главы Минобороны, внезапная проверка была призвана выявить степень готовности военных к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".