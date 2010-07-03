Российские военные испытали новую противоракету

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

Пуск был проведен с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Отмечается, что ракета "успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики".

Как заявили в пресс-службе Минобороны РФ, система ПРО предназначена для защиты от средств воздушно-космического нападения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России внедрят систему нестратегической противоракетной обороны. Разработка позволит прикрывать города и любые социально значимые объекты.