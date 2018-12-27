В правительстве рассказали об уникальных качествах "Авангарда"

Фото: Минобороны РФ

Боевой блок ракетного комплекса "Авангард" может развивать скорость более 30 тысяч километров в час. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

"Последние испытания показали, что он достиг скоростей близких к 30 Махам", – рассказал вице-премьер. "Около 27 Махов он набрал скорость", – уточнил Борисов. Отмечается, что 27 Махов – это примерно 33 тысячи километров в час. На такой скорости его не собьет ни одна противоракета, подчеркнул представитель правительства.

При этом, добавил Борисов, главное отличие комплекса "Авангард" состоит в том, что противник не может спрогнозировать, где выпущенная им ракета окажется в следующий момент. Новое оружие способно маневрировать по курсу и по тангажу, пояснил вице-премьер.

Ранее в Сети появилась видеозапись испытательного пуска ракеты комплекса "Авангард". Пуск произвели 26 декабря на полигоне Кура в Камчатском крае. Испытание прошло успешно. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне в запланированное время.

Владимир Путин заявил, что "Авангард" поступит на вооружение российской армии уже в 2019 году. Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни вооруженных сил и страны в целом.