Опубликовано видео пуска ракеты комплекса "Авангард"

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В интернете появилось видео испытательного пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Кадры испытаний опубликовал RT.

Пуск ракеты состоялся 26 декабря на полигоне Кура в Камчатском крае. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразила условную цель на боевом поле полигона.

"Авангард" поступит на вооружение российской армии в 2019 году. Владимир Путин заявил, что это большое событие в жизни вооруженных сил и страны в целом. Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что в 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием.

