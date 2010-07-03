Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности в войсках ЦВО

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
На совещании с руководящим составом ВС РФ 24 июня министр уточнил, что решение о внезапной проверке принял верховный главнокомандующий Владимир Путин. С 06:00 по московскому времени в полную боевую готовность приводятся органы военного управления ЦВО, а также часть войск Южного и Восточного военных округов. Проверка также проходит в отдельных соединениях ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
"Данное мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", – цитирует Шойгу РИА Новости. По словам главы Минобороны, внезапная проверка также призвана выявить степень готовности военных к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" – важнейшем учебном мероприятии года.
Накануне были опубликованы кадры первого применения новой ракеты для вертолета Ми-28НМ. По словам специалистов, ракета поразила намеченную цель − макет танка − с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.
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