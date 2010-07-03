Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Как подчеркнул генеральный конструктор Московского вертолетного завода имени Миля Виталий Щербина, ракета ЛМУР отличается повышенной боевой мощью. Она способна поразить любые образцы танковой техники, а также наземные, надводные и подводные цели даже с больших расстояний.
Ми-28НМ – всепогодный ударный вертолет нового поколения, который может выполнять широкий спектр задач. В их числе – уничтожение бронетехники и низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также воздушная разведка.
Ранее сообщалось, что на форуме "Армия-2019" представят напечатанный на 3D-принтере танк Т-90МС. Отмечается, что новый танк оснащен динамической защитой 3-го поколения, которая защищает его от современных противотанковых средств со всех ракурсов. Эксперты также отметили скоростные характеристики и маневренность танка.
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