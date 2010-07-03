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12:01

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

технологии безопасность

12:01

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Снимок с видео: Телеканал "Звезда"

Видеозапись первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ опубликовал телеканал "Звезда" .

По словам специалистов, ракета поразила намеченную цель − макет танка − с погрешностью не более нескольких десятков сантиметров.

Видео: телеканал "Звезда"

Как подчеркнул генеральный конструктор Московского вертолетного завода имени Миля Виталий Щербина, ракета ЛМУР отличается повышенной боевой мощью. Она способна поразить любые образцы танковой техники, а также наземные, надводные и подводные цели даже с больших расстояний.

Ми-28НМ – всепогодный ударный вертолет нового поколения, который может выполнять широкий спектр задач. В их числе – уничтожение бронетехники и низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также воздушная разведка.

Ранее сообщалось, что на форуме "Армия-2019" представят напечатанный на 3D-принтере танк Т-90МС. Отмечается, что новый танк оснащен динамической защитой 3-го поколения, которая защищает его от современных противотанковых средств со всех ракурсов. Эксперты также отметили скоростные характеристики и маневренность танка.

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технологии безопасность

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