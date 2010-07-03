Тренажер парашютиста "Кудесник" покажут на форуме "Армия-2019"

Тренажер для парашютистов "Кудесник" и интерактивный огневой комплекс "Хамелеон" представят на форуме "Армия-2019" в парке "Патриот" в июне. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, на форуме Рязанское гвардейское воздушно-десантное училище имени генерала Маргелова покажет новейшие разработки в сфере робототехники, средств выживания в условиях Арктики, а также ряд других технических новинок. В частности, посетители смогут увидеть автоматизированный динамический тренажер парашютиста-десантника "Кудесник" с элементами виртуальной реальности, интерактивный стрелковый комплекс "Хамелеон" и наземный робототехнический комплекс "Марс". Кроме того, как в сказано в сообщении Минобороны, "на стендах ВДВ будет представлен целый комплекс разработок двойного назначения для арктической зоны".
По словам начальника научно-исследовательского отдела училища, полковника Василия Елистратова, каждый год ВДВ получают от 30 до 40 патентов на изобретения и защищают 140−160 рационализаторских предложений. "Все запатентованные результаты направлены на модернизацию существующих и разработку новых образцов вооружения, военной и специальной техники для войск", − цитирует Елистратова Агентство "Москва".
Международный военно-технический форум "Армия-2019" будет проходить в парке "Патриот" с 25 по 30 июня.
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