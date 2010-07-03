Ракетные комплексы "Авангард" начали поступать в войска

Новейшие российские ракетные комплексы "Авангард" начали поступать на вооружение ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
Военный уточнил, что в Ясненском ракетном соединении, которое базируется в Оренбургской области, уже развернута инфраструктура для постановки полка с комплексом "Авангард". Он должен заступить на боевое дежурство к концу 2019 года, передает РИА Новости.
26 декабря 2018 года Минобороны по поручению Владимира Путина провело испытания ракеты комплекса "Авангард". Она стартовала из Оренбуржья и поразила цель на Камчатке, преодолев около шести тысяч километров. Как отметили в Washington Examiner, российский комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему США.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что боевой блок ракетного комплекса "Авангард" может развивать скорость более 30 тысяч километров в час. Главное отличие комплекса "Авангард" состоит в том, что противник не может спрогнозировать, где выпущенная им ракета окажется в следующий момент. Новое оружие способно маневрировать по курсу и по тангажу. Владимир Путин назвал "Авангард" "адекватным" ответом на американскую систему ПРО.
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