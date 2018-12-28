В США оценили испытания российского "Авангарда"

Фото: Минобороны РФ

Успешные испытания российской ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард" оценили СМИ США. Некоторые американские эксперты отметили, что США не способны перехватить "Авангард", сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на National Interest.

Издание приводит мнение главы стратегического командования США Джона Хайтена, согласно которому у Пентагона нет защиты, способной предотвратить применение данного оружия.

"Авангард", как отмечает издание, позволит РФ опередить США и КНР в гонке гиперзвуковых вооружений.

Издание Washington Examiner сообщает, что российский комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему США. По мнению авторов статьи, у Соединенных Штатов есть системы наведения на цель, превосходящие российские, в то время как ударные возможности у РФ ниже американских.

26 декабря Министерство обороны по поручению Владимира Путина провело зачетные летные испытания, а также испытало ракету комплекса "Авангард". Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН на полигоне Кура в Камчатском крае.

Новое межконтинентальное оружие поступит на вооружение России в будущем году.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее сообщил, что боевой блок ракетного комплекса "Авангард" может развивать скорость более 30 тысяч километров в час. Главное отличие комплекса "Авангард" состоит в том, что противник не может спрогнозировать, где выпущенная им ракета окажется в следующий момент. Новое оружие способно маневрировать по курсу и по тангажу.