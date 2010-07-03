В Ростехе назвали условие поставок боеприпасов в США

Россия может поставить США патроны, если американская сторона отменит препятствующие этому ограничения. Такое заявление сделали в пресс-службе Ростеха, комментируя объявленный Пентагоном тендер на закупку патронов к оружию российского производства.

Как заверили в Ростехе, Россия может поставлять на мировой рынок боеприпасы к боевому, служебному и гражданскому оружию, включая отдельные образцы оружия стандартов НАТО. По своим основным характеристикам современные российские боеприпасы являются лучшими, подчеркнули в пресс-службе корпорации.

"Данное оружие, а также его копии было произведено не только в СССР и России, но и в ряде других стран", − цитирует сообщение Ростеха РИА Новости. "Для поставок соответствующих патронов США выделяют финансирование, регулярно объявляя тендеры на закупку патронов к оружию советского/российского стандартов", − подчеркнули в пресс-службе.