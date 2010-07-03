Новую штурмовую винтовку создадут в России

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Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения разрабатывают новую штурмовую винтовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора структуры Ростеха Альберта Бакова.

По его словам, специалисты не пытаются создать замену автомату Калашникова. После "Удава", ставшего новым пистолетом для российской армии, конструкторы далеко продвинулись в своих идеях и наработках.

"Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка", – сказал Баков, добавив, что с точки зрения конструкции "ничего особенного не будет".

Он подчеркнул, что разработчики уделят внимание материалам, эргономике, удобству и точности.

Ранее сообщалось, что в России создадут атомную подлодку пятого поколения. Технические характеристики подлодки не раскрываются, хотя источник отметил, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".