Военный эксперт оценил пистолет "Удав"

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что новый российский пистолет "Удав", который допустили к серийному производству, подходит для разведывательных подразделений, а также сил специальных операций.
"Он имеет патроны калибра 9х21 миллиметр, это специальный патрон, разработанный еще в советское время, который способен пробивать бронежилеты, небронированную технику, имеет повышенный импульс отдачи. Соответственно, это вооружение не для повседневного ношения", – сказал Мураховский ИА "НСН".
По его словам, преимущество нового оружия заключается в том, что он способен пробивать защиту. Также пистолет имеет повышенную прицельную дальность стрельбы.
"Пистолет Макарова, хоть и не отвечает требованиям времени, но, тем не менее, остается на снабжении вооруженных сил", – сказал он. Эксперт отметил, что пистолет Макарова не заменит "Удав".
Ранее директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов сообщил, что "Удав" допустили к серийному производству. Новому пистолету подходят все боеприпасы 9×21 миллиметр: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Помимо этого, специально для него разработали два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости.
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