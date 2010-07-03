Пистолет "Удав" допустили к серийному производству, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
По его словам, акт о допуске подписала межведомственная комиссия и уже утвердило Минобороны РФ.
Как рассказал заместитель генерального директора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов, на следующем этапе комплекс примут на вооружение либо решат использовать его в войсках.
По данным РИА Новости, самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров – полностью отечественная разработка. Емкость его магазина – 18 патронов, это на десять больше, чем у пистолета Макарова.
Новому пистолету подходят все боеприпасы 9×21 миллиметр: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Помимо этого, специально для него разработали два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости.
"Удав" будут производить в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка.
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