Напечатанный на 3D-принтере танк покажут на форуме "Армия-2019"

Новейший танк Т-90МС, созданный методом 3D-печати, покажут гостям V Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ).
На стенде УВЗ "можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика", уточнили в пресс-службе.
Помимо напечатанного на 3D-принтере танка, на открытой выставочной площадке представят модернизированный Т-72. Этот танк оснащен системой управления огнем с тепловизионным прицелом. Другими экспонатами форума станут боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ. Сотрудники УВЗ планируют привезти на форум в общей сложности около 20 образцов военной техники.
Как пояснили эксперты, Т-90МС – экспортная версия танка Т-90М, представленного, в частности, на февральской оборонной выставке IDEX-2019 в ОАЭ. По словам гендиректора УВЗ Андрея Терликова, Т-90МС "способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов". Он добавил, что новый танк оснащен динамической защитой 3-го поколения, которая эффективно защищает Т-90МС от современных противотанковых средств со всех ракурсов. Терликов также отметил "отличные скоростные характеристики и маневренность" танка, уточнив, что боевая масса Т-90МС при всей его огневой мощи не превышает 50 тонн.
Форум "Армия" будет проходить в выставочном центре "Патриот" с 25 по 30 июня. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 100 зарубежных делегаций. Свою продукцию на форуме представят почти три тысячи компаний.
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