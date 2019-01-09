Американские эксперты оценили российский танк Т-90С

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Американские эксперты оценили преимущества российского танка Т-90С. По мнению западных специалистов, машины демонстрируют скромность и сдержанность вместе с высокой эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.

В материале отмечается, что несмотря на приостановку производства этой дешевой модели в 2011 году, Москва продолжает поставлять за рубеж его экспортный вариант – Т-90С. По информации издания, одними из последних, кто получил более 30 единиц Т-90С и Т-90СК стал Вьетнам.

Эксперты подчеркивают, что российские инженеры объединили в этой модели лучшие качества танков Т-72 и Т-80. При этом специалисты отмечают его относительно невысокую стоимость. Это играет на руку в стратегии России по привлечению мировых импортеров вооружения.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в нынешнем году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.

Как подчеркнул глава Минобороны РФ, по уровню оснащенности современным вооружением российская армия ушла далеко вперед и сейчас с ней не может сравниться ни одна другая армия в мире. Государственная программа вооружения на 2010–2020 годы реализуется по плану, отметил Шойгу. В 2019 году оснащенность ВС РФ современным оружием составит 67%.