Американские эксперты оценили российский танк Т-90С

Американские эксперты оценили преимущества российского танка Т-90С. По мнению западных специалистов, машины демонстрируют скромность и сдержанность вместе с высокой эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.
В материале отмечается, что несмотря на приостановку производства этой дешевой модели в 2011 году, Москва продолжает поставлять за рубеж его экспортный вариант – Т-90С. По информации издания, одними из последних, кто получил более 30 единиц Т-90С и Т-90СК стал Вьетнам.
Эксперты подчеркивают, что российские инженеры объединили в этой модели лучшие качества танков Т-72 и Т-80. При этом специалисты отмечают его относительно невысокую стоимость. Это играет на руку в стратегии России по привлечению мировых импортеров вооружения.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в нынешнем году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.
Как подчеркнул глава Минобороны РФ, по уровню оснащенности современным вооружением российская армия ушла далеко вперед и сейчас с ней не может сравниться ни одна другая армия в мире. Государственная программа вооружения на 2010–2020 годы реализуется по плану, отметил Шойгу. В 2019 году оснащенность ВС РФ современным оружием составит 67%.
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