Противоракетную оборону столицы планируют модернизировать к 2022 году

Министерство обороны России планирует завершить модернизацию системы противоракетной обороны (ПРО) столицы к 2022 году. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства по вопросам реализации гособоронзаказа и исполнения майских указов президента 2012 и 2018 годов, передает ТАСС.
Он отметил, что реализация этих и других мероприятий "обеспечит решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами".
Ранее в Сети появилось видео испытательного пуска новой российской противоракеты. Военные запустили ее на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко по итогам заявил, что ракета успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Он добавил, что противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики".
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