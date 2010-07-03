Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты



Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытательного пуска новой российской противоракеты. Военные запустили ее на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На кадрах видно, как ракету разворачивают и готовят к старту. Сам момент запуска показан с нескольких ракурсов.

Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко по итогам заявил, что ракета успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Он добавил, что противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики".

Как заявили в пресс-службе Минобороны РФ, система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от средств воздушно-космического нападения.

Ранее сообщалось, что в России внедрят систему нестратегической противоракетной обороны. Разработка позволит прикрывать города и любые социально значимые объекты.