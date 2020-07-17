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По решению Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", – сказано в сообщении.

По данным Минобороны, смотр войск ЮВО и ЗВО проводится в преддверии учений "Кавказ-2020", а также для оценки возможностей Вооруженных сил страны обеспечить безопасность на юго-западе.

Ранее Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Донбассе, вопросы Ливии, Ирана, а также меры борьбы с коронавирусом.