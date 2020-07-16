Путин оценил ситуацию с кризисом, вызванным пандемией

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глубина вызванного пандемией кризиса в стране оказалась серьезной. Глава государства рассказал об этом в ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, говорится на сайте Кремля.
"Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан", – поделился российский президент.
По словам Владимира Путина, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП РФ сократился на 12%. В мае это снижение составило 10,9%, следует из данных, которые привел глава РФ.
"И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно‑кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений", – обращает внимание Владимир Путин.
Как подчеркивает президент России, по мере выхода из режимов ограничений экономическая активность в стране постепенно восстанавливается.
В России выявлено 752 797 случаев COVID-19, вылечились 531 692 человека, скончались 11 937.
Ранее Путин поручил создать проект указа о целях национального развития до 2030 года. Помимо того, президент отмечал, что своевременно принятые меры позволили избежать резкого роста числа безработных на фоне коронавируса.
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