Путин поручил создать проект указа о целях национального развития до 2030 года

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Президент России Владимир Путин поручил администрации и правительству подготовить проект указа о целях национального развития. Об этом сообщает ТАСС.

"С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", – заявил глава государства.

Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин рассказал о важности общенационального единения в период пандемии COVID-19. По словам российского лидера, возможности властей, бизнеса и общественных организаций были объединены для помощи и защиты людей.

Президент отметил, что своевременно принятые меры позволили избежать резкого роста числа безработных на фоне коронавируса. Путин заявил, что сценарий с "драматическим ростом", как в некоторых странах, в России не повторился.

