Путин и Меркель провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Донбассе, вопросы Ливии, Ирана, а также меры борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Переговоры состоялись по инициативе германской стороны.

В сообщении пресс-службы говорится, что лидер России уделил особое внимание обстановке в Донбассе. Он отметил, что попытки исказить Киевом содержание минских договоренностей контрпродуктивно.

"Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу заводит в тупик переговорный процесс", – объяснили в Кремле.

По данным Кремля, главы государств сошлись на безальтернативности минских соглашений. Это единственный способ урегулировать внутриукраинский конфликт. Кроме этого, в ходе разговора была "отмечена важность полной и безусловной реализации" Минска-2. Работа по этой проблеме будет активизирована.

Еще одним важным вопросом беседы стало обсуждение ситуации вокруг Ирана. Президент РФ "подчеркнул бесперспективность санкционного давления на Тегеран и востребованность усилий по сохранению" иранской ядерной сделки.

Путин и Меркель сошлись и в том, что кризис в Ливии возможно преодолеть только политико-дипломатическими методами, а также при помощи "налаживания межливийского диалога, как это предусмотрено решениями Берлинской конференции 19 января 2020 года и закрепившей их резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", – приводится в сообщении.

Завершающей темой стал вопрос взаимодействия в борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что российский лидер пока не собирается в отпуск. В среднесрочной перспективе Путина пока только работа.