Путин сократил численность центрального аппарата МВД более чем на 130 человек

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Численность центрального аппарата министерства внутренних дел Российской Федерации была сокращена до 5 834 человек. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить предельную штатную численность центрального аппарата министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6 580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5 834 человек, федеральных гражданских служащих – 661 человек, работников – 85 человек", – следует из указа 457. Данный указ вступает в силу с 1 октября этого года.
До этого в соответствии с указом главы государства от 1 марта 2011 года предельная штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6 712 человек.
Так, поменялось только число людей в погонах, численность гражданских служащих и работников осталась прежней.
Ранее Путин объявил призыв запасников на военные сборы. Россиян призовут для военных сборов в ВС РФ, войска Росгвардии, органы госохраны и ФСБ.
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