Путин объявил призыв запасников на военные сборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году, сообщает "Газета.ру".

Документ начинает действовать с 29 июня. Согласно нему, россиян призовут для военных сборов в ВС РФ, войска Росгвардии, органы госохраны и ФСБ.

В мае стало известно, что для выпускников школ 2020 года отложен призыв на военную службу. Весенний призыв продолжается с 1 апреля по 15 июля. Призывникам в Росгвардию понадобится документ об отрицательном результате исследования на коронавирусную инфекцию.

Президент также подписал указ, запрещающий военнослужащим указывать сведения о своей службе в соцсетях и СМИ. Речь идет в том числе о данных, позволяющих определить место их нахождения. Аналогичное правило распространяется на информацию о других военнослужащих, гражданах, уволенных со службы, членах их семей или их родителях.