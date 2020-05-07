В Госдуме поддержали ужесточение правил поведения военных в соцсетях

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Владимир Путин подписал указ об изменении Дисциплинарного устава ВС РФ, ужесточающий правила в плане использования смартфонов и общения со СМИ для военнослужащих.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин поддержал решение. По его словам, данные с их гаджетов могут быть переданы без ведома самих военных. Шерин подчеркнул, что военная служба – особый вид госслужбы, который предполагает выполнение в том числе секретных задач.

"Ничего удивительного в том, что военнослужащим нельзя болтать языком о том, чем они занимаются, и носить при себе гаджеты, которые, по сути, являются маячком и средством передачи информации. Он может вести фото- и видеосъемку, и эта информация может передаваться с телефона вне зависимости от желания военнослужащего", – цитирует его ИА "НСН".

Депутат добавил, что кнопочных телефонов запрет не касается.

К грубым дисциплинарным нарушениям относится нарушение запрета предоставлять СМИ сведения о воинской службе, а также ношение при себе гаджетов при выполнении задач в условиях ЧП или военного положения, во время боевых действий. Такой порядок распространяется на ситуации вооруженных конфликтов, антитеррористических операций за границей, несения боевого дежурства, участия в учениях или походов кораблей.