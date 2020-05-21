Военный призыв для выпускников школ 2020 года будет отложен

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Владимир Путин заявил о договоренности с Минобороны РФ отложить призыв на военную службу выпускников школ 2020 года. Об этом глава государства сообщил на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Мы договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", – рассказал Путин.

Ранее стало известно, что выпускники школ не будут уходить в армию этой весной и смогут сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Информацию подтвердил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Весенний призыв в российскую армию продолжается с 1 апреля по 15 июля. Новобранцев планировали отправить на службу после 20 мая.

Сообщалось, что коронавирус обнаружили у 1 622 российских военнослужащих. Данные были актуальны на 15 мая.

В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.