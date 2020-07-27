Су-27 перехватил над Черным морем самолет-разведчик США

Фото: Минобороны РФ

Истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем самолет-разведчик США Р-8А Poseidon, передает ТАСС.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, американский самолет не нарушал границу России и удалился после приближения истребителя. Инцидент произошел над нейтральными водами.

После разворота самолета-разведчика от госграницы Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят на Черном море эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга.

Военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства.