Истребители РФ поднялись для перехвата самолета-разведчика Р-3С над Баренцевым морем

16:30
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Российские истребители поднимались для перехвата самолета-разведчика Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. Операция проходила над Баренцевым морем, приводит ТАСС заявление Национального центра управления обороной России.
"Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – сообщили в Центре.
По данным РИА Новости, 14 июля были замечены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. В связи с чем для идентификации и перехвата целей задействовали истребители из состава дежурных по ПВО Северного флота и Южного военного округа.
Помимо того, разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС, а также беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" ВВС были идентифицированы над Черным морем.
Как отметили в Центре, российские истребители сопроводили эти самолеты-разведчики и беспилотник на безопасном расстоянии.
Ранее истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота перехватили самолет-разведчик ВВС США над Черным морем. Полеты российских самолетов были осуществлены согласно международным правилам использования воздушного пространства.
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