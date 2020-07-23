Румынские истребители поднялись в воздух для сопровождения российских Ту-22М3

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В ходе планового полета над Черным морем румынские истребители сопроводили два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Российские Ту-22М3 находились в воздухе более пяти часов, преодолев около 4,5 километра. Румынские самолеты МиГ-21 сопровождали самолеты дальней авиации", – говорится в сообщении.

В Минобороне отметили, что российские летчики совершают полеты в строгом соответствии с международными правилами. Они регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Черного моря, Северной Атлантики и Балтийского моря.

Ранее российские истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет. По сообщению национального центра управления обороной РФ, над акваторией Баренцева моря контроль воздушного пространства РФ обнаружил разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.