Румынские истребители поднялись в воздух для сопровождения российских Ту-22М3

14:41
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В ходе планового полета над Черным морем румынские истребители сопроводили два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"Российские Ту-22М3 находились в воздухе более пяти часов, преодолев около 4,5 километра. Румынские самолеты МиГ-21 сопровождали самолеты дальней авиации", – говорится в сообщении.
В Минобороне отметили, что российские летчики совершают полеты в строгом соответствии с международными правилами. Они регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Черного моря, Северной Атлантики и Балтийского моря.
Ранее российские истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет. По сообщению национального центра управления обороной РФ, над акваторией Баренцева моря контроль воздушного пространства РФ обнаружил разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.
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