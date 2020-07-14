Истребитель F-16 разбился при приземлении на авиабазе США

Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, сообщает News.ru.

На борту был один пилот. Он успел катапультироваться, однако получил незначительные травмы. Сейчас ему оказывают помощь.

Крушение произошло в 18:00 по местному времени (03:00 мск) 14 июля. К месту происшествия прибыли аварийно-спасательные службы.

Ранее в Рязанской области разбился легкий самолет. Позже стало известно, что летательный аппарат задел линии электропередачи.