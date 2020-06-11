В Рязанской области разбился легкий самолет

Фото: depositphotos/avoodin

Легкий самолет потерпел крушение у деревни Авдотьинка Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

В результате происшествия погиб пилот.

"Упал самолет у деревни Авдотьинка, предварительно модель "Бекас", разлива топлива нет, пилот погиб", – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

На месте работают спасатели. Жилые дома из-за происшествия не пострадали.

Позже стало известно, что летательный аппарат задел линии электропередач.

Ранее похожая трагедия произошла в Японии. Там, в префектуре Сига, потерпел крушение сверхлегкий одноместный самолет. Пилота доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

